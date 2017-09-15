Путин напомнил о важности согласия и стабильности на Северном Кавказе

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Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин призвал уделять приоритетное внимание поддержанию стабильности на Северном Кавказе. Об этом глава государства сообщил в поздравительной телеграмме, направленной жителям Карачаево-Черкесии по случаю 25-летия со дня образования республики.

По словам президента, за два десятка лет КЧР достигла больших успехов в укреплении экономического потенциала, реализации туристических и курортных проектов.

В числе основных задач в регионе Путин отметил привлечение новых инвесторов, увеличение трудоустройства, а также повышение уровня и качества жизни граждан, передает «Газета.Ru».

Президент подчеркнул важность того, что жители Карачаево-Черкесии бережно относятся к своей истории, культуре и обычаям предков. Они хранят многовековые традиции дружбы и добрососедства.

Владимир Путин пожелал жителям КЧР счастья и осуществления поставленных задач.