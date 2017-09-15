Ирак: парламент страны уволил губернатора Киркука за поддержку независимости курдов

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Багдад, 15 сентября. Иракский парламент резко отреагировал на поддержку независимости Курдистана со стороны губернатора Киркука.

Арабские СМИ сообщили, что парламент Ирака принял решение уволить губернатора провинции Киркук Наджмалдина Карима за то, что тот поддержал проведение референдума по независимости Курдистана.

Около 173 депутатов проголосовали за смещение Карима с должности, курдские парламентарии бойкотировали эту сессию в знак протеста. Ранее сообщалось, что губернатор Карим предложил провести референдум по независимости в провинции Киркук.