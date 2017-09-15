Снежные барсы «выбрались» из Красной книги

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Москва, 15 сентября. Специалисты Международного союза охраны природы сменили охранный статус снежного барса.

Снежные барсы перестали быть исчезающим видом животных, но остаются в категории «уязвимых», сообщают специалисты Международного союза охраны природы. Пересмотр статуса барсов занял около трех лет, отмечается на сайте Красной книги, сейчас в мире живут около двух с половиной тысяч зрелых особей, сообщает «Телеканал 360».

Назвать точное поголовье ирбисов сложно, они обитают в отдаленных горных районах 12-ти стран Азии. Изменению статуса снежных барсов помогла борьба с браконьерством, однако полностью пресечь эту деятельность невозможно.