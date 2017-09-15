Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Курды раскритиковали решение парламента Ирака об увольнении губернатора Киркука
Весь мир
Снежные барсы «выбрались» из Красной книги
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Снежные барсы «выбрались» из Красной книги

    15:17  15 Сентября 2017
    35

    Снежные барсы «выбрались» из Красной книги

    Москва, 15 сентября. Специалисты Международного союза охраны природы сменили охранный статус снежного барса.

    Снежные барсы перестали быть исчезающим видом животных, но остаются в категории «уязвимых», сообщают специалисты Международного союза охраны природы. Пересмотр статуса барсов занял около трех лет, отмечается на сайте Красной книги, сейчас в мире живут около двух с половиной тысяч зрелых особей, сообщает «Телеканал 360».

    Назвать точное поголовье ирбисов сложно, они обитают в отдаленных горных районах 12-ти стран Азии. Изменению статуса снежных барсов помогла борьба с браконьерством, однако полностью пресечь эту деятельность невозможно.

    Снежные барсы «выбрались» из Красной книги

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #азия #ирбис #красная книга #снежный барс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13147

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7509

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5546

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9090

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32160
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        403
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        1942
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6234
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        616