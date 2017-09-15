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Политика
Путин и Макрон договорились наращивать координацию по Сирии
Новости Сирии
Вопрос распределения сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе остается открытым— Лаврентьев
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    Вопрос распределения сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе остается открытым— Лаврентьев

    15:20  15 Сентября 2017
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    Вопрос распределения сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе остается открытым— Лаврентьев

    Астана, 15 сентября. Глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что страны-гаранты по Сирии пока не договорились о распределении сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе. 

    Россия, Турция и и Иран пока не пришли к соглашению о распределении сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе, заявил спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев. В Астане состоялся шестой раунд межсирийских переговоров, который был положительно оценен участниками процесса. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #турция #иран #астана
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