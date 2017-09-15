Вопрос распределения сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе остается открытым— Лаврентьев

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Астана, 15 сентября. Глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что страны-гаранты по Сирии пока не договорились о распределении сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе.

Россия, Турция и и Иран пока не пришли к соглашению о распределении сил контроля в зоне деэскалации в Идлибе, заявил спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев. В Астане состоялся шестой раунд межсирийских переговоров, который был положительно оценен участниками процесса.