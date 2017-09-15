Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Курды раскритиковали решение парламента Ирака об увольнении губернатора Киркука
Новости Сирии
Создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к перемирию — Лаврентьев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к перемирию — Лаврентьев

    15:22  15 Сентября 2017
    60

    Создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к перемирию — Лаврентьев

    Астана, 15 сентября. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, завершение этапа создания четырех зон деэскалации по итогам шестых межсирийских переговоров в Астане открывает путь к полному прекращению огня. Спецпредставитель президента подчеркнул, что очередная встреча в Астане стала серьезным шагом на пути к мирному политическому урегулированию.

    «На наш взгляд, завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к реальному прекращению кровопролития, к полной стабилизации ситуации в Сирии и предметному обсуждению вопроса повышения мер доверия между противоборствующими сторонами и возвращению республики к мирной жизни», — заявил Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

    Напомним, в ходе шестых межсирийских переговоров в Астане страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации и подписали соответствующие соглашения, в рамках которых будет осуществляться их мониторинг.

    Создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к перемирию — Лаврентьев

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #лаврентьев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13138

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7509

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5546

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9089

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32153
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        401
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        1929
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6220
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        615