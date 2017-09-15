Создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к перемирию — Лаврентьев

В Избранное

Астана, 15 сентября. По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, завершение этапа создания четырех зон деэскалации по итогам шестых межсирийских переговоров в Астане открывает путь к полному прекращению огня. Спецпредставитель президента подчеркнул, что очередная встреча в Астане стала серьезным шагом на пути к мирному политическому урегулированию.

«На наш взгляд, завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к реальному прекращению кровопролития, к полной стабилизации ситуации в Сирии и предметному обсуждению вопроса повышения мер доверия между противоборствующими сторонами и возвращению республики к мирной жизни», — заявил Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

Напомним, в ходе шестых межсирийских переговоров в Астане страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — объявили о создании четырех зон деэскалации и подписали соответствующие соглашения, в рамках которых будет осуществляться их мониторинг.