Джабаров: Позиция КНДР смягчится, если Пхеньян получит гарантии невмешательства

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Россия решительно осуждает очередной ракетный пуск, произведенный Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные провокационные действия КНДР ведут к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове, считают в Кремле.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что странам, задействованным в конфликте, и посредникам необходимо сесть за стол переговоров.

«Мы свою позицию уже озвучили, в том числе устами нашего постоянного представителя в Совбезе ООН Василия Небензи. Россия решительно осуждает как эти испытания, так и попытку Северной Кореи стать ядерной державой. Мы присоединились практически ко всем санкциям и дали понять, что бесконечно эта ситуация продолжаться не может», — комментирует для ФАН Владимир Джабаров.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков добавил, что Москва «глубоко обеспокоена очередными провокационными пусками, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове».

«Мы решительно осуждаем продолжение таких провокационных действий и считаем, что подобное однозначное демонстрирование позиции неприятия — это и есть самое конкретное, что можно сделать в настоящий момент», — подчеркнул Песков.

В пятницу Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Это был первый запуск с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточающей ограничительные меры в отношении КНДР. По данным службы новостей BBC, глава Госдепа США Рекс Тиллерсон осудил действия Пхеньяна и призвал Россию и Китай вмешаться, а также принять ответные меры, поскольку обе страны — главные экономические партнеры Пхеньяна.