Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова
Политика
Джабаров: Позиция КНДР смягчится, если Пхеньян получит гарантии невмешательства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Джабаров: Позиция КНДР смягчится, если Пхеньян получит гарантии невмешательства

    16:16  15 Сентября 2017
    59

    Джабаров: КНДР смягчится, если Пхеньяну дадут гарантии не вмешиваться в дела государства

    Россия решительно осуждает очередной ракетный пуск, произведенный Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные провокационные действия КНДР ведут к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове, считают в Кремле.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что странам, задействованным в конфликте, и посредникам необходимо сесть за стол переговоров.

    «Мы свою позицию уже озвучили, в том числе устами нашего постоянного представителя в Совбезе ООН Василия Небензи. Россия решительно осуждает как эти испытания, так и попытку Северной Кореи стать ядерной державой. Мы присоединились практически ко всем санкциям и дали понять, что бесконечно эта ситуация продолжаться не может», — комментирует для ФАН Владимир Джабаров.

    Владимир Джабаров

    Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков добавил, что Москва «глубоко обеспокоена очередными провокационными пусками, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове».

    «Мы решительно осуждаем продолжение таких провокационных действий и считаем, что подобное однозначное демонстрирование позиции неприятия — это и есть самое конкретное, что можно сделать в настоящий момент», — подчеркнул Песков.

    В пятницу Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты

    В пятницу Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Это был первый запуск с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточающей ограничительные меры в отношении КНДР. По данным службы новостей BBC, глава Госдепа США Рекс Тиллерсон осудил действия Пхеньяна и призвал Россию и Китай вмешаться, а также принять ответные меры, поскольку обе страны — главные экономические партнеры Пхеньяна.

    «Санкции, как показала практика, особо не влияют на поведение КНДР. Ситуация ухудшается тем, что Южная Корея, Япония и США угрожают Пхеньяну, а КНДР в отместку проводит испытания. «Доставать из огня каштаны» никто не будет, ни Россия, ни Китай, — уверен Владимир Джабаров. — А собраться всем и сесть за стол переговоров было бы неплохо. Все высказываются по этой ситуации: и Япония, и Южная Корея, и США. А почему никто не слушает северокорейского лидера? Нужно создать конференцию, гарантировать безопасность всем ее участникам, в том числе и КНДР, и выслушать претензии Пхеньяна. Если КНДР получит гарантии невмешательства в ее внутренние дела, ее позиция смягчится. Не думаю, что правительство Северной Кореи — враг собственному государству и народу. Настало время великим державам сесть за стол переговоров и найти вариант, который устроит всех».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алиса Яковлева
    #санкции #россия #сша #кндр #песков #китай #совбез оон #северная корея #южная корея #тиллерсон #джабаров #небензя #корейский полуостров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13350

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7522

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5582

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9117

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32392
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        490
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2397
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6496
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        632