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Житель Украины переплыл Дунай, чтобы работать в Румынии
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    Житель Украины переплыл Дунай, чтобы работать в Румынии

    15:40  15 Сентября 2017
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    Житель Украины переплыл Дунай, чтобы работать в Румынии

    Бухарест, 15 сентября. Пограничники Румынии задержали гражданина Украины, который переплыл реку Дунай, для того, чтобы найти работу в соседней стране.

    Украинца задержали в районе Подул Рошу Сиряса (уезд Тулча на востоке Румынии), сообщает ТАСС. Молодой человек шел по берегу реки, в пластиковом пакете он нес свою одежду.

    Задержанный сообщил, что переплыл Дунай для того, чтобы найти в Румынии работу. 29-летнего мужчину передали украинским властям. Ведется следствие по делу о незаконном пересечении государственной границы.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #румыния #дунай
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