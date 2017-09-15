Житель Украины переплыл Дунай, чтобы работать в Румынии

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Бухарест, 15 сентября. Пограничники Румынии задержали гражданина Украины, который переплыл реку Дунай, для того, чтобы найти работу в соседней стране.

Украинца задержали в районе Подул Рошу Сиряса (уезд Тулча на востоке Румынии), сообщает ТАСС. Молодой человек шел по берегу реки, в пластиковом пакете он нес свою одежду.

Задержанный сообщил, что переплыл Дунай для того, чтобы найти в Румынии работу. 29-летнего мужчину передали украинским властям. Ведется следствие по делу о незаконном пересечении государственной границы.