Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова
Политика
Захарова о запуске ракеты КНДР: Пхеньян снова нарушил резолюции СБ ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарова о запуске ракеты КНДР: Пхеньян снова нарушил резолюции СБ ООН

    15:46  15 Сентября 2017
    60

    Захарова о запуске ракеты КНДР: Пхеньян снова нарушил резолюции СБ ООН

    Москва, 15 сентября. Россия глубоко сожалеет, что Северная Корея снова нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, осуществив в пятницу очередной ракетный запуск. По словам официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, Москва настаивает на неукоснительном выполнении резолюции СБ ООН 2375.

    Как отметила Захарова, всем вовлеченным сторонам сейчас нужно пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов.

    Поэтому Москва призывает решить ситуацию на Корейском полуострове только мирным путем.

    «Видим единственный выход в политико-дипломатическом урегулировании, запуске переговорного процесса на основе российско-китайской дорожной карты»,  — заключила Захарова. 

    Захарова о запуске ракеты КНДР: Пхеньян снова нарушил резолюции СБ ООН

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый ракетный запуск Пхеньяна является очередной провокацией, которая ведет к эскалации на Корейском полуострове. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #кндр #захарова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13350

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7522

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5582

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9117

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32392
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        490
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2397
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6496
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        632