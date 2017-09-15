Захарова о запуске ракеты КНДР: Пхеньян снова нарушил резолюции СБ ООН

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Москва, 15 сентября. Россия глубоко сожалеет, что Северная Корея снова нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, осуществив в пятницу очередной ракетный запуск. По словам официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, Москва настаивает на неукоснительном выполнении резолюции СБ ООН 2375.

Как отметила Захарова, всем вовлеченным сторонам сейчас нужно пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов.

Поэтому Москва призывает решить ситуацию на Корейском полуострове только мирным путем.

«Видим единственный выход в политико-дипломатическом урегулировании, запуске переговорного процесса на основе российско-китайской дорожной карты», — заключила Захарова.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый ракетный запуск Пхеньяна является очередной провокацией, которая ведет к эскалации на Корейском полуострове.