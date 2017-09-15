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Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео поражения «Калибрами» объектов ИГ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео поражения «Калибрами» объектов ИГ в Дейр эз-Зоре

    15:05  15 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео поражения «Калибрами» объектов ИГ в Дейр эз-Зоре

    Москва, 15 сентября. Минобороны России опубликовало данные объективного контроля ракетных пусков с подлодок ВМФ РФ.

    Подлодки Черноморского флота в Средиземном море произвели запуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор. Военное ведомство отмечает, что подводники выпустили семь крылатых ракет.

    Минобороны опубликовало кадры поражения целей исламистов, зафиксированные средствами объективного контроля. «Калибрами» были уничтожены командные пункты, узлы связи, а также склады с припасами и вооружением игиловцев к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Удары были нанесены по точным и проверенным разведданным.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #минобороны рф #калибр
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