Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео поражения «Калибрами» объектов ИГ в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Москва, 15 сентября. Минобороны России опубликовало данные объективного контроля ракетных пусков с подлодок ВМФ РФ.

Подлодки Черноморского флота в Средиземном море произвели запуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор. Военное ведомство отмечает, что подводники выпустили семь крылатых ракет.

Минобороны опубликовало кадры поражения целей исламистов, зафиксированные средствами объективного контроля. «Калибрами» были уничтожены командные пункты, узлы связи, а также склады с припасами и вооружением игиловцев к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Удары были нанесены по точным и проверенным разведданным.

* Организация запрещена на территории РФ.