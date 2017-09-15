Россия за два триллиона, или «Русские хакеры» вновь разводят США

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Итоги муниципальных выборов в Москве 10 сентября с двумя сотнями получивших мандаты «оппозиционеров», за которых проголосовали меньше двухсот тысяч избирателей столицы. Доведенные до кипения и чуть ли уже не до крови страсти вокруг фильма «Матильда». Массовые «телефонные минирования» по всей России. Возникший «из ничего» публичный конфликт между популярными телеведущими Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым…

Все эти «мелочи» складываются в какой-то призрачный, но, тем не менее, вызывающий растущее беспокойство мозаичный узор.

А тут еще «либеральный диссидент» Владислав Иноземцев из медведевского РСМД публикует в журнале известного «концеисторика» Фрэнсиса Фукуямы The American Interest статью под названием «Почему бы не выкупить Россию?», которую можно считать манифестом отечественной «пято-шестой колонны», а можно — и скрытым издевательством над нашими американскими партнерами.

Контора пишет

Автор не ссылается на покупку Соединенными Штатами Аляски в 1867 году, но явно рассчитывает на память американцев об этой сверхвыгодной для них сделке.

Итак, читаем:

«Россия ведет себя не столько как рационально организованное современное государство, сколько как «корпоративная» страна… А в корпоративном мире лучший из возможных шагов, которые стоит предпринять в отношении маленькой, но агрессивной компании, — это попытка ее купить и включить ее в состав более крупного делового конгломерата…

Сколько будет стоить Россия? Задавая этот вопрос, я имею в виду не стоимость ее людей, территорий и природных богатств, а размеры активов, которые правящий класс считает своей собственностью. Ответ прост: стоимость всех российских компаний, чьи акции торгуются на московской бирже, оценивается в 33,6 триллиона рублей (по данным от 1 августа 2017 года) или 559 миллиардов долларов, то есть примерно столько же, сколько стоят Alphabet или Microsoft...

Угадайте, что произойдет, если всем этим людям предложить «справедливую» цену за их собственность — к примеру, 2 триллиона долларов, что в 30 раз превышает их чистый ежегодный доход?.. Станут ли эти люди вести жесткий торг, если серьезный покупатель предложит им хорошую цену? Я в этом сомневаюсь.

Но насколько большая сумма — 2 триллиона долларов?.. Это десятая часть федерального долга США или та сумма, на которую этот долг увеличивается каждые два года. Ее вряд ли можно назвать высокой ценой за устранение величайшей экзистенциальной угрозы, нависшей над США… Покупка России станет лучшей инвестицией, которую американское правительство когда-либо делало… Такая сделка может оказаться выгодной для всех сторон.

Можно предположить, что до заключения этой сделки все представители России получат иммунитет от судебных преследований за совершение финансовых преступлений, что все деньги, лежащие на условно-депозитных счетах, будут освобождены от любых проверок, и что участники сделки, продающие активы стоимостью более 20 миллионов долларов, получат паспорта западных стран или разрешения на постоянное местожительство.

Таким образом,.. те деньги, которые Запад потратит на эту сделку, останутся внутри западных экономик и будут реинвестированы в недвижимость, акции и другие активы в развитых странах. Западные компании получат огромный новый рынок, открытый перед всем миром и стремящийся стать «цивилизованным»: гигантские запасы ресурсов и талантов. Разумеется, наибольшую выгоду извлекут российские граждане, поскольку эта сделка позволит вернуть в Россию закон и прозрачность».

Последняя фраза, про «российских граждан», разумеется, подразумевает далеко не всех обладателей паспортов с двуглавым орлом, а только ту их часть, которая может стать выгодополучателями предлагаемой сделки.

Операция «Трест»

Раз не получилось подавить Россию силой — значит, нужно ее купить; нет такой крепости, в ворота которой не пройдет груженый золотом осел, но в споре злата и булата не обойтись без «блата» — все ясно. Вот Иноземцев «по блату» и сообщает своим «блатарям» из США, что тем нужно сделать: «Нам не стоит думать об этих двух триллионах долларов как о деньгах, которые нужно потратить и забыть».

«Нам», понимаете? Все-то человек знает и про «кремлевских клептократов», и про финансово-политическую машину США… Вы представляете себе дебаты в американском Конгрессе по выделению из федерального бюджета двух триллионов долларов на покупку России, а также по пакету законопроектов, гарантирующих российским «плохишам» их полный иммунитет, бочку варенья и корзину печенья — так, чтобы «Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая! Броня!»

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Вот и я их представляю, а, представив, готов даже предположить, что Владислав Леонидович только для виду прикидывается «диссидентом», на деле выполняя тайное личное поручение Путина и Медведева по вербовке американских «мозговых танков». Вот Фукуяму того же он, судя по всему, уже завербовал, раз тот публикует такое в своем журнале, призванном утверждать «доминирование США в военной силе, экономике и, более того, в вопросах культуры». Причем — публикует в условиях «холодной гражданской войны» американских «элит».

А что? Идеологическая база подведена, «цена вопроса» обозначена, можно начинать думать и действовать в указанном направлении… Помнится, еще на заре советской власти ГПУ провела образцово-показательную операцию «Трест». История повторяется?

А раз так, может, и не стоит беспокоиться по поводу Натальи Поклонской, Люси Штейн и прочих «знаков текущего времени»?