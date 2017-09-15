Американский сенатор предложил потратить больше денег на «защиту от Москвы»

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Вашингтон, 15 сентября. Американский сенатор Линдси Грэм подготовил поправки к законопроекту о расходах Госдепартамента на международную деятельность в 2018 году, в рамках которых предложил выделить дополнительные 20 миллионов долларов на «противодействие российскому влиянию и агрессии».

«Не менее $120 млн должны быть доступны для оказания помощи по противостоянию российскому влиянию и агрессии в странах Европы и Евразии посредством фонда противодействия российскому влиянию», — приводит RT выдержку из подготовленного Грэмом документа.

При этом большая часть средств в рамках этого законопроекта — 65 млн долларов — будет направлена на вооружение иностранных войск. Еще 35 млн долларов предложено потратить на «содействие» Европе, Евразии и Центральной Азии, а 20 млн долларов — на борьбу с наркотиками и развитие иностранных правоохранительных органов.