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Макрон подписал два закона в прямом эфире
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    Макрон подписал два закона в прямом эфире

    15:14  15 Сентября 2017
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    Макрон подписал два закона в прямом эфире

    Париж, 15 сентября. Глава Французской республики Эммануэль Макрон подписал в прямом эфире два акта, которые касаются этики политической и общественной жизни страны.

    Первый закон запрещает министрам, депутатам и представителям местных органов власти оформлять к себе на службу родственников. Согласно второму закону, лица, имеющие судимость, не могут избираться на политические должности.

    По словам Макрона, эти два акта являются важным признаком обновления политической жизни Франции.

    «Мы обещали это сделать — мы это сделали», — сказал президент Франции, добавив, что с этого момента законы вступают в силу.

    Авторы актов считают, что нововведения создают ряд важных преград на пути коррупции и попыток хищения государственных средств.

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    Автор: Алексей Громов
    #франция #макрон #акты
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