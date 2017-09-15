Издание «Ридус» выпустило стикеры с политиками для Telegram

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Москва, 15 сентября. Забавные стикеры для Telegram с известными политическими деятелями выпустило издание «Ридус» благодаря обновленной версии мессенджера, которая позволяет загружать собственные наклейки для выражения эмоций.

«Экономика должна быть экономной» — один из стикеров для популярного в России мессенджера Telegram. Издание «Ридус» подготовило необычный набор наклеек-эмоджи, где используются крылатые фразы политиков. Мемами стали цитаты лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывшего президента России Бориса Ельцина, главы МИД Сергея Лаврова, премьера России Дмитрий Медведева и других.