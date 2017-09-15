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Издание «Ридус» выпустило стикеры с политиками для Telegram
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    Издание «Ридус» выпустило стикеры с политиками для Telegram

    15:11  15 Сентября 2017
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    Издание «Ридус» выпустило стикеры с политиками для Telegram

    Москва, 15 сентября. Забавные стикеры для Telegram с известными политическими деятелями выпустило издание «Ридус» благодаря обновленной версии мессенджера, которая позволяет загружать собственные наклейки для выражения эмоций. 

    «Экономика должна быть экономной» — один из стикеров для популярного в России мессенджера Telegram. Издание «Ридус» подготовило необычный набор наклеек-эмоджи, где используются крылатые фразы политиков. Мемами стали цитаты лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывшего президента России Бориса Ельцина, главы МИД Сергея Лаврова, премьера России Дмитрий Медведева и других. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #telegram #мемы #стикеры
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