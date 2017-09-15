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Эксперт рассказал, почему Россия не будет снижать объемы гуманитарной помощи Донбассу
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    Эксперт рассказал, почему Россия не будет снижать объемы гуманитарной помощи Донбассу

    15:11  15 Сентября 2017
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    Эксперт рассказал, почему Россия не будет снижать объемы гуманитарной помощи Донбассу

    Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Тем не менее сейчас происходит перераспределение для упорядочивания средств на эти цели.

    «Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем, это не значит, что будет какое-то сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет просто об упорядочивании», — заявил пресс-секретарь Кремля.

    Напомним, что ранее издание РБК со ссылкой на анонимный источник сообщило, что республики Донбасса с 2019 года могут недополучить часть помощи из российского бюджета. По информации РБК, эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области.

    Гуманитарная помощь жителям ДНР

    Сергей Михеев, политолог, первый заместитель председателя Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым, считает отмену или даже снижение гуманитарной помощи Донбассу маловероятной. «В такой ситуации кто угодно может спекулировать о чем угодно», — подчеркивает Михеев.

    «Объемы гуманитарной помощи, идущие в Донбасс, доподлинно никому неизвестны. Потому говорить о том, что она будет повышена или снижена, достаточно сложно. В любом случае, суммы, выделяемые на поддержку Донбасса, несопоставимы с теми, которые идут на развитие Крыма. Причем здесь Калининград и Калининградская область, я вообще уяснить не могу. Калининградская область находится на положении обычного региона РФ, и какие-то особые средства для ее финансирования искать не надо. Потому я и думаю, что сообщение РБК — это не более чем спекуляции», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Россия не будет снижать объемы идущей в Донбасс гуманитарной помощи

    Конечно, такие теории не появляются на ровном месте, продолжает эксперт. Скорее всего, вброс о сокращении поддержки Донбасса был произведен с целью создания предвыборного ажиотажа. «Оно и неудивительно. Президентские выборы в следующем году назначены на день присоединения Крыма. До тех пор, я думаю, в СМИ будут качаться две темы. Первая из них — «все наши проблемы из-за Крыма». Вторая — то, что крымчане якобы разочарованы в российской власти. Вопрос Донбасса, я думаю, здесь используется лишь по касательной, чтобы раскрутить именно эти идеи», — продолжает Михеев.

    «В общем-то, даже если отвлечься от моральной стороны вопроса, Россия не будет снижать объемы идущей в Донбасс гуманитарной помощи по чисто внутриполитическим причинам. Скоро выборы 2018 года. Если гуманитарная поддержка Донбасса прекратится, то так называемое патриотическое крыло оппозиции сможет в сто первый раз заявить, что вот, «Россия сливает Донбасс». Либеральная же оппозиция сможет с ехидством заявить: «Вот вам все ваши отношения с Новороссией», — подводит итог эксперт.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #донбасс #крым #гуманитарная помощь #михеев
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