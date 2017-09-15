Сирия: Дамаск поддержал создание зоны деэскалации в Идлибе

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Астана, 15 сентября. Создание четвертой зоны деэскалации является важнейшим достижением раунда «Астана-6», сообщил глава делегации Дамаска на переговорах в Астане по сирийской проблематике Башар аль-Джаафари.

«Сегодня успешно завершился шестой раунд переговоров в Астане, — заявил дипломат на пресс-конференции. — Достигнуто соглашение по ряду документов, самый важный из которых — создание зоны деэскалации в Идлибе».

Напомним, как сообщалось ранее, Россия, Турция и Иран, выступающие странами-гарантами перемирия в Сирии, заявили, что зоны деэскалации никак не подрывают суверенитет арабской республики.