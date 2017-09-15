Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ пять населенных пунктов

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Дейр эз-Зор, 15 сентября. ВКС РФ поддерживают операцию САА против «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор.

По данным сирийских источников правительственные войска Сирии при воздушной поддержке российских летчиков продолжают теснить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Отмечается, что наземные войска зачистили от игиловцев пять населенных пунктов в окрестностях Дейр эз-Зора.

Армейцы установили контроль над рядом месторождений и насосных станций, а также освободили от террористов квартал Аль-Джазира и университетский городок в городе Дейр эз-Зор, сообщает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.