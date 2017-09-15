Иран заявил о прогрессе в размежевании оппозиции и террористов в Сирии

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Аcтана, 15 сентября. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Ансари заявил на итоговой пресс-конференции в Астане, что страны-гаранты перемирия по Сирии достигли прогресса в процессе размежевания оппозиции от террористов.

Глава МИД Ирана Хосейн Ансари представлял делегацию своей страны на нейтральной переговорной площадке по Сирии в Астане. По итогам межсирийского диалога и стран-гарантов он сделал заявление о прогрессе в вопросе размежевания террористов от оппозиции.

«Мы достигли прогресса в размежевании оппозиции и террористов, — сказал он. — Скоро увидим окончание сирийского кризиса», — сказал Ансари.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция положительно оценила результаты шестого раунда переговоров в Казахстане, седьмая встреча пройдет в октябре.