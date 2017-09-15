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Иран заявил о прогрессе в размежевании оппозиции и террористов в Сирии
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    Иран заявил о прогрессе в размежевании оппозиции и террористов в Сирии

    14:54  15 Сентября 2017
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    Иран заявил о прогрессе в размежевании оппозиции и террористов в Сирии

    Аcтана, 15 сентября. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Ансари заявил на итоговой пресс-конференции в Астане, что страны-гаранты перемирия по Сирии достигли прогресса в процессе размежевания оппозиции от террористов. 

    Глава МИД Ирана Хосейн Ансари представлял делегацию своей страны на нейтральной переговорной площадке по Сирии  в Астане. По итогам межсирийского диалога и стран-гарантов он сделал заявление о прогрессе в вопросе размежевания террористов от оппозиции. 

    «Мы достигли прогресса в размежевании оппозиции и террористов, — сказал он. — Скоро увидим окончание сирийского кризиса», — сказал Ансари. 

    Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция положительно оценила результаты шестого раунда переговоров в Казахстане, седьмая встреча пройдет в октябре. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #турция #иран #астана
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