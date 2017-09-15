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Сирия, 15 сентября. Три взрыва прогремели в городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо. Курды окружили группу ИГИЛовцев близ здания больницы в Ракке. ИГ* несет потери в восточной части Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись до дворца Аль-Хадар к востоку от города Джубб Аль-Джарра в провинции Хомс; обстреливают позиции «Ан-Нусры»*** в районе городов Мурек и Аль-Латамина к северу от Хамы.

«Исламское государство»: подверглось обстрелам артиллерии США в провинции Аль-Анбар в Ираке; несет потери в столкновениях с САА в восточной части Хомса.

«Файлак Ар-Рахман»: утратила несколько стратегических позиций в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести взаимные обстрелы с САА в северной части Хомса.

Курды: окружили группу террористов ИГ у здания больницы в городе Ракка.

Международная коалиция: уничтожила автомобиль ИГ близ населенного пункта Аль-Курия на северо-востоке Дейр эз-Зора; продолжает проводить бомбардировки в Ракке.

Провинция Дамаск

Продолжаются вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и отрядами формирования «Файлак Ар-Рахман», поддерживаемыми силами коалиции «Тахрир Аш-Шам», в Восточной Гуте Дамаска. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, 105-я бригада Сирийской арабской армии (САА) взяла под контроль несколько стратегических позиций в районе Айн-Тарма. В ходе боев несколько радикалов антиправительственных организаций были убиты и получили ранения. Кроме того, войска САР предприняли новую попытку наступления в квартале Джобар. Одновременно с этим артиллерия САА ведет ракетные обстрелы укрепленных пунктов боевиков, передает Twitter-канал (ammarjohmani).

Провинция Алеппо

Сразу три взрыва прогремели в городе Аль-Баб, расположенном в северной части Алеппо. Согласно информации военного источника в сети Twitter (hadd199333), погиб один из мирных жителей. Напомним, данные территории ранее находились под контролем боевиков «Исламского государства»*. Прежде чем покинуть населенный пункт, террористы заминировали Аль-Баб и его окрестности. Несмотря на то, что исламисты Сирийской свободной армии** (ССА), захватившие город, проводили работы по разминированию, им не удалось полностью очистить районы от взрывоопасных устройств.

Провинция Хомс

Вспыхнули ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам» в районе магистрали Саламия — Хомс вблизи границы между провинциями Хомс и Хама. Боевики, анклав которых находится в северной части провинции, атаковали опорные пункты правительственных войск, пренебрегая тем, что данные территории входят в одну из зон деэскалации. В ответ на это силы САР провели артиллерийский обстрел позиций радикалов на окраине деревни Аль-Канитрат, передает Twitter-канал (ammarjohmani). Кроме того, армия Башара Асада открыла огонь по военным объектам исламистов в районе населенных пунктов Таль Бисса и Аль-Ганту. Никакой информации о потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» на данный момент не поступало.

Тем временем в восточной части Хомса продолжаются столкновения к востоку от города Джубб Аль-Джарра. Несмотря на недавнюю контратаку «Исламского государства» с участием смертников, сирийские подразделения продвинулись до дворца Аль-Хадар, передает новостной портал Damascus Now. В ходе противостояния несколько ИГИЛовцев были ликвидированы.

Провинция Дейр эз-Зор

Военные самолеты международной коалиции уничтожили машину с находившимися внутри террористами «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Аль-Курия на северо-востоке провинции. Об этом сообщает местное информационное агентство DeirEzzor 24.

Сирийские войска между тем продолжают развивать наступление в районе военной авиабазы Дейр эз-Зора при помощи ВКС РФ. Напомним, накануне правительственная армия после нескольких воздушных атак, проведенных российской авиацией, заняла базу ПВО 1082, а также вошла в населенный пункт Аль-Мураи. Тогда как на левом берегу реки Евфрат Сирийская демократическая армия**** (SDF) захватила город Аль-Хуссейния, который являлся одним из основных пунктов снабжения террористической группировки.

Провинция Ракка

Военный источник в социальной сети Twitter (SciOfDiscontent) сообщает о том, что Демократическим силам Сирии (SDF) удалось окружить группу террористов ИГ у здания больницы. Поддержку курдским войска оказывают ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Согласно информации Twitter-канала (ammarjohmani) и местного новостного портала Raqqa 24, оккупированные ИГИЛовцами территории административного центра региона подвергаются постоянным бомбардировкам коалиционной авиации.

Провинция Хама

Агентство новостей Masar Press Net, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает о новых перестрелках между сирийской армией и боевиками антиправительственных формирований в северной части провинции. Базирующиеся в районе поселения Маан части САА провели ответный ракетный обстрел позиций боевиков вблизи населенного пункта Мурек. Кроме того, ударам из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» подверглись опорные пункты исламистов на окраине города Аль-Латамина, сообщает Twitter-канал ( ammarjohmani). Данные о потерях боевиков пока формируются.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает, что артиллерийские дивизионы Соединенных Штатов обстреляли группу террористов «Исламского государства», проникших на территорию города Рамади в провинции Аль-Анбар. Согласно данным военного источника Iraqi News, разведывательные беспилотники зафиксировали, что боевики террористической группировки атаковали военную базу вооруженных сил Ирака, используя управляемые ракеты. Напомним, силы ИГИЛ* занимают западную часть Аль-Анбара, начиная с 2014 года. Ранее поступала информация о том, что части правительственной армии Ирака были направлены в данные районы. Кроме того, иракские ВВС сбросили множество листовок, призывающие местных жителей не приближаться к военным объектам ИГ. Тем не менее, как заявляло командование ВС Ирака, в ближайшее время планируется военная операция по освобождению города Хавиджа в провинции Киркук, и только затем начнется кампания по зачистке территорий близ сирийско-иракской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)