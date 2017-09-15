Зоны деэскалации не подорвут суверенитет и целостность Сирии — страны-гаранты

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Астана, 15 сентября. Россия, Турция и Иран, выступающие странами-гарантами перемирия в Сирии, заявили, что зоны деэскалации никак не подрывают суверенитет арабской республики.

Утверждение об этом содержится в тексте принятого государствами совместного заявления по итогам переговоров в Астане. Текст документа а пленарном заседании международной встречи в Астане зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает ТАСС.

Из заявления следует, что создание упомянутых зон никаким образом не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

