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Новый iPhone X оказался мощнее MacBook Pro
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    Новый iPhone X оказался мощнее MacBook Pro

    14:35  15 Сентября 2017
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    Новый iPhone X оказался мощнее MacBook Pro

    Лос-Анджелес, 15 сентября. Разработчики Geekbench опубликовали в открытом доступе данные о тестах нового iPhone X.

    Оказалось, что модель под кодовым названием iPhone 10,5 равна или даже превосходит по мощности многие устройства, в том числе 10,5-дюймовый iPad Pro, MacBook Air 2017 и новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Core i5.

    Новый iPhone X оказался мощнее MacBook Pro

    В ходе тестов разработчики подтвердили, что в новом чипе Apple A11 число ядер увеличено с двух до шести. Два ядра будут заниматься основными задачами, остальные созданы для маломощных функций.

    Напомним, что 12 сентября компания Apple представила новый iPhone X с безрамочным экраном. iPhone Х можно будет приобрести в корпусах серебристого цвета и цвета «серый космос» с объемами памяти на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от 999 долларов.

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    Автор: Дима Оленин
    #apple #iphone x
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