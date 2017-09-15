Новый iPhone X оказался мощнее MacBook Pro

В Избранное

Лос-Анджелес, 15 сентября. Разработчики Geekbench опубликовали в открытом доступе данные о тестах нового iPhone X.

Оказалось, что модель под кодовым названием iPhone 10,5 равна или даже превосходит по мощности многие устройства, в том числе 10,5-дюймовый iPad Pro, MacBook Air 2017 и новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Core i5.

В ходе тестов разработчики подтвердили, что в новом чипе Apple A11 число ядер увеличено с двух до шести. Два ядра будут заниматься основными задачами, остальные созданы для маломощных функций.

Напомним, что 12 сентября компания Apple представила новый iPhone X с безрамочным экраном. iPhone Х можно будет приобрести в корпусах серебристого цвета и цвета «серый космос» с объемами памяти на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от 999 долларов.