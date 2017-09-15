Эксперт рассказал, будет ли ЦБ РФ в дальнейшем снижать ключевую ставку в 2017 году

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Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 8,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. Совет директоров сделал это, поскольку инфляция сохраняется на уровне 4%, снижение инфляционных ожиданий возобновилось, а российская экономика показывает рост.

« На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении регулятора.

Также в ЦБ допустили, что в течение двух последующих кварталов возможно дальнейшее снижение ставки.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев говорит, что снижение ставки произошло в рамках ожиданий.

«Уровень инфляции оказался ниже, чем ожидали в Центробанке. Из-за урагана «Ирма» стоимость нефти пробила отметку в 55 долларов за баррель. Повышение стоимости нефти — это дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации. Кроме того, рост ВВП и промышленного производства оказался выше ожидаемого. По последним оценкам, по итогам года рост ВВП составит 2,5%. Сейчас в стране вяло протекает банковский кризис, но он не будет переходить в активную стадию», — объясняет аналитик.

Разуваев говорит, что валютный рынок и рынок акций на снижение ключевой ставки не отреагирует. Но эксперт предупредил, что в ближайшее время произойдет снижение ставок по депозитам. Что касается снижения процентов по коммерческим кредитам, оно будет чисто символическим.

«В условиях вялотекущего кризиса банки постараются увеличить маржу», — говорит Александр Разуваев.

Что касается дальнейших перспектив снижения ставок, аналитик оценивает их позитивно.

Учитывая нынешний уровень инфляции, я допускаю, что к концу года возможно снижение ключевой ставки. На 0,25% или даже на 0,5%», — резюмирует эксперт.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года.