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Конгресс США намерен увеличить фонд «противодействия влиянию России» до 120 млн долларов
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    Конгресс США намерен увеличить фонд «противодействия влиянию России» до 120 млн долларов

    14:20  15 Сентября 2017
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    Конгресс США намерен увеличить фонд «противодействия влиянию России» до 120 млн долларов

    Вашингтон, 15 сентября. Сенатор Линдси Грэм внес в конгресс США новый антироссийский законопроект.

    Сенатор Грэм, известный своими антироссийскими настроениями, предложил конгрессу увеличить фонд «противодействия российскому влиянию» на 20 миллионов долларов, таким образом, бюджет фонда составит 120 миллионов долларов. Деньги будут направляться в страны Восточной Европы для защиты от «влияния Москвы», пишет RT.

    Большая часть средств фонда, а это 65 миллионов долларов, предназначена для программы финансирования иностранных вооруженных сил. Деньги конгресс намерен направить в такие государства, как Белоруссия, Молдавия, Грузия и Украина.

    Конгресс США намерен увеличить фонд «противодействия влиянию России» до 120 млн долларов

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #линдси грэм #конгресс
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