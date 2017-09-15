Конгресс США намерен увеличить фонд «противодействия влиянию России» до 120 млн долларов

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Вашингтон, 15 сентября. Сенатор Линдси Грэм внес в конгресс США новый антироссийский законопроект.

Сенатор Грэм, известный своими антироссийскими настроениями, предложил конгрессу увеличить фонд «противодействия российскому влиянию» на 20 миллионов долларов, таким образом, бюджет фонда составит 120 миллионов долларов. Деньги будут направляться в страны Восточной Европы для защиты от «влияния Москвы», пишет RT.

Большая часть средств фонда, а это 65 миллионов долларов, предназначена для программы финансирования иностранных вооруженных сил. Деньги конгресс намерен направить в такие государства, как Белоруссия, Молдавия, Грузия и Украина.