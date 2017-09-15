Деньги все уже отмыли на войне? Украинцев возмутил беспредел военных на дороге

В Избранное

Киев, 15 сентября. В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой водитель-украинец костерит руководство страны из-за хамского поведения военных ВСУ на дорогах Украины. Фиксируя на видео то, как грузовые тягачи, везущие танки, загораживают дорогу всему остальному транспорту, водитель в исключительно нецензурных выражениях рассуждает о бардаке, охватившем Украину.

«Сволочи, наши военные, что творят! — возмущается автор ролика. — Перегородил дорогу, танк везет, спер танк в АТО и тащит его домой, никому не дает обогнать себя!»

От дорожных проблем мысль автора уходит к высокому украинскому начальству: водитель обвиняет Порошенко вместе с «собаками Гройсманом и всякими прочими вашими» в том, что те распустили армию до состояния полной потери дисциплины.

«Полторак, меры прими! — кричит возмущенный украинец. — 15 сентября сего года идет колонна с двумя танками и не дают уже пять километров обогнать! Что это за беспредел?! Бабки все уже отмыли на войне?»

«Смотрите, люди, — обращается автор ролика к зрителям. — Может меньше патриотов станет в нашей стране, этих козлов, которые у власти! Смотри, что творит!»

Автор припоминает, что боевики украинских нацбатальонов — «Айдар» или «Донбасс» — нападали на людей в Киеве. «Эти такие же», — заключает он.