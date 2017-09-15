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Политика
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Украина
Деньги все уже отмыли на войне? Украинцев возмутил беспредел военных на дороге
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    Деньги все уже отмыли на войне? Украинцев возмутил беспредел военных на дороге

    14:57  15 Сентября 2017
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    Прими меры, Порошенко: украинцы возмущены поведением ВСУ и нацбатальонов на дорогах

    Киев, 15 сентября. В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой водитель-украинец костерит руководство страны из-за хамского поведения военных ВСУ на дорогах Украины. Фиксируя на видео то, как грузовые тягачи, везущие танки, загораживают дорогу всему остальному транспорту, водитель в исключительно нецензурных выражениях рассуждает о бардаке, охватившем Украину.

    Прими меры, Порошенко: украинцы возмущены поведением ВСУ и нацбатальонов на дорогах

    «Сволочи, наши военные, что творят! — возмущается автор ролика. — Перегородил дорогу, танк везет, спер танк в АТО и тащит его домой, никому не дает обогнать себя!»

    От дорожных проблем мысль автора уходит к высокому украинскому начальству: водитель обвиняет Порошенко вместе с «собаками Гройсманом и всякими прочими вашими» в том, что те распустили армию до состояния полной потери дисциплины.

    «Полторак, меры прими! — кричит возмущенный украинец. — 15 сентября сего года идет колонна с двумя танками и не дают уже пять километров обогнать! Что это за беспредел?! Бабки все уже отмыли на войне?»

    Прими меры, Порошенко: украинцы возмущены поведением ВСУ и нацбатальонов на дорогах

    «Смотрите, люди, — обращается автор ролика к зрителям. — Может меньше патриотов станет в нашей стране, этих козлов, которые у власти! Смотри, что творит!»

    Автор припоминает, что боевики украинских нацбатальонов — «Айдар» или «Донбасс» — нападали на людей в Киеве. «Эти такие же», — заключает он.

    «Кинь ему кирпич!» — подытоживает сосед автора ролика народную любовь к украинским вооруженным силам.

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    Автор: Валентин Меликов
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