Новости Украины: Порошенко создает «клуб деоккупации Крыма» и просит у США оружие

В Избранное

Новости Украины, 15 сентября. Бенефис Петра Порошенко на «Ялтинской европейской стратегии»: заявления о «клубе деоккупации Крыма», о том, что он «президент мира», о «тысячелетней миссии Украины» и — на закуску — просьба дать американское оружие. США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний за заигрывания с «плохими парнями» (с точки зрения Вашингтона).

Клуб «друзей деоккупации Крыма»

Президент Украины Петр Порошенко, похоже, ударно подошел к началу выходных. В пятницу украинский лидер сделал целую россыпь странных заявлений. Так, выступая в Киеве на открытии форума, который называется «Ялтинская европейская стратегия» (что уже самом по себе странно), президент Украины для начала предложил создать международную группу «друзей деоккупации Крыма» и обсудить эту идею на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Во время Генассамблеи мы обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий», — заявил Порошенко.

Вообще для Генассамблеи ООН, которая начала свою работу 12 сентября, у украинского лидера уже заготовлено много «горячих» тем, в том числе вопрос о введении вооруженной миротворческой миссии ООН в Донбасс. При этом, Россия уже внесла свой проект резолюции, но, как говорится, «баба-яга» (то есть, Киев) как всегда против.

Москва предлагает разместить миротворцев на линии соприкосновения после отвода оттуда всех сил и средств. Киев же хочет ввести миротворческий контингент также на российско-украинскую границу, что категорически не устраивает ни Москву, ни республики Донбасса — ДНР и ЛНР. В частности, соответствующее предложение, прозвучавшее накануне от пресс-секретаря госдепа США, вызвало возмущение в Луганской народной республике, интересы которой это напрямую затрагивает. Так, постпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего назвал подобное предложение фактическим объявлением войны и предложил отправить миротворцев «на границу Австрии с Австралией», поскольку на Западе эти страны постоянно путают.

«Президент мира» просит американское оружие

Другие заявления Петра Порошенко отличались примерно такой же логикой, как и предложение о создании «клуба деоккупации Крыма». Так, украинский президент заявил, что его страна де-факто является границей объединенной Европы, и вообще у Украины есть «тысячелетняя миссия». А вот для России, считает Порошенко, дорога в Европу через Украину закрыта.

«Сегодня мы выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока», — заявил Порошенко, добавив ритуальное: «С Москвой надо всегда быть готовым к худшему».

А значит, Соединенным Штатам пора раскошелиться и вооружить Киев не только оборонительным, но и наступательным оружием, считает украинский президент.

«Надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение», — заявил Порошенко о своих планах получить оружие от США.

При этом украинский лидер, позабыв о логике, добавил: «Но мы хотим мира, и я президент мира».

Вслед за этим «президент мира» без паузы заговорил о грядущем (так ему кажется) вступлении Украины в НАТО.

«Мы движемся к полному членству в Европейском Союзе и полному членству в НАТО, — заявил Порошенко. — Последние годы показали, что это необходимая гарантия украинской независимости, суверенитета и процветания».

США ввели санкции против украинских авиакомпаний

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний — Dart Airlines и Khors Air — за сотрудничество с Ираном. В Вашингтоне считают, что украинские авиаперевозчики, зарегистрированные в Киеве, поддерживали деловые контакты с Корпусом стражей исламской революции, а также осуществляли незаконную (по версии США) доставку оружия из Ирана в Сирию.

Отныне украинским авиакомпаниям, пропавшим под санкции, запрещено ведение любой деятельности на территории США, а все их счета в американских банках будут заморожены.

Как напоминает «Газета.ру», это не первый случай, когда Киев злит своих американских покровителей контактами со структурами и странами, которые Вашингтон причисляет к «плохим парням». Так, в августе газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что КНДР при создании ракетных двигателей межконтинентальных баллистических ракет могла использовать наработки украинского предприятия «Южмаш». Эксперты, опрошенные изданием, рассказали, что пришли к выводу, что Пхеньян мог использовать двигатели, которые являются модификацией моделей, которые производились в Советском Союзе на нескольких заводах, в том числе в Днепропетровске (нынешний Днепр на территории Украины). Именно из Днепра советские разработки могли незаконно попасть в Пхеньян, считают эксперты.