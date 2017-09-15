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Орешкин рассказал, как МФЦ готовят к выборам-2018
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    Орешкин рассказал, как МФЦ готовят к выборам-2018

    15:49  15 Сентября 2017
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    Орешкин рассказал, как МФЦ готовят к выборам-2018

    Калининград, 15 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о расширении перечня услуг, предоставляемых многофункциональными центрами. В частности, МФЦ могут занятся регистрацией рождения и смерти. Кроме того, рассматривается вопрос и о  блоке услуг Федеральной налоговой службы.

    По словам Орешкина, работа по расширению функций МФЦ ведется по нескольким направлениям. Так, законопроект об оказании услуг регистрации рождения и смерти уже готов и сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Уже в осеннюю сессию его могут принять.по плану в «Еще одно направление — предоставление услуг Федеральной налоговой службы», — уточнил министр, пояснив, что тут речь идет о трех услугах: корректировки неверно начисленных налогов, получении налоговых вычетов, а также информировании о налоговой задолженности.

    В планах также разрешить МФЦ принимать заявки о включении в список избирателей на выборах по месту нахождения. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #орешкин #мфц #выборы-2018
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