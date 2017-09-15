Десантно-штурмовая лодка проекта 02800: она прикроет морскую пехоту

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На прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морском салоне МВМС-2017 компания-разработчик «TRIDENT Aluminium boats» продемонстрировала ходовые качества десантно-штурмовой лодки проекта 02800, которая была изготовлена по заказу министерства обороны Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Впервые десантно-штурмовая лодка проекта 02800 была продемонстрирована на форуме «Армия-2016», который проходил в Кубинке. Лодка предназначена для скоростной доставки десантно-штурмовой группы на берег или подозрительные суда. Поддержка десанта обеспечивается за счет крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Кроме того, закрытое отделение для десанта и носовая часть лодки имеют противопульное бронирование. Окна рубки оснащены бронестеклами.

Характеристики десантно-штурмовой лодки следующие: длина — 10 метров, ширина — 3,6 метров, скорость — свыше 35 узлов.

Лодка проекта 02800 по архитектуре сильно напоминает финский скоростной десантный катер типа Jurmo (Watercat M12). Однако у последнего размерения больше (длина — 10 метров, ширина — 3,65 метров, водоизмещение — 14 тонн, количество перевозимого десанта — 20 человек).

Разработчики из «TRIDENT Aluminium boats» утверждают, что у проекта 02800 нет альтернативы в России, тактико-технические характеристики в настоящий момент держатся в секрете. На данный момент известно лишь, что все комплектующие десантно-штурмовой лодки, за исключением навигационного оборудования и двигателя, отечественного производства.

