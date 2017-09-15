ЦБ РФ лишил «Московию» лицензии на ОСАГО
Москва, 15 сентября. Центробанк лишил лицензии две страховые компании «Московия» и «Даль-Росмед», а также приостановил действие лицензии страховой компании «Аллега».
Как отмечается в релизе на сайте регулятора, компания «Даль-Росмед» добровольно отказалась от предусмотренной лицензией деятельности, а «Московия» лишилась лицензий на ОСАГО и личное страхование из-за не устранения в срок нарушений страхового законодательства.
Компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, пояснили в ЦБ.
По этой же причине была приостановлена лицензия СК «Аллега».