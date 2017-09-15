Хама: боевики ИГИЛ несут серьезные потери на востоке провинции

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Хама, 15 сентября. Боевики «Исламского государства»* оказывают ожесточенное сопротивление армии Сирии, наступающей при поддержке ВКС РФ.

Арабские СМИ сообщили о масштабном наступлении САА при поддержке ВКС РФ на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Хама. Основные столкновения происходят сейчас около населенного пункта Аль-Мабудже, исламисты понесли серьезные потери, пишет источник.

В районе Калиб Аль-Тор правительственные войска применили ствольную и реактивную артиллерию против джихадистов, при воздушной поддержке российской авиации укрепления игиловцев практически полностью уничтожены.

* Организация запрещена на территории РФ.