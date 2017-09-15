Мотопробег против русофобии стартовал в Польше

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Варшава, 15 сентября. В Польше начался мотопробег против русофобии. Ольштын стал его начальной точкой: там участники акции наведут порядок на кладбище, где захоронены погибшие красноармейцы.

«Мотопробег «Нет русофобии» продлится до 19 сентября, — сообщил РИА Новости один из его организаторов Петр Радтке. — Мы будем распространять листовки с разъяснением тупиковости русофобской позиции, вести разъяснительную работу».

Как заявляют организаторы акции, русофобия — это злокачественная опухоль на теле Польши.

Конечной точкой мотопробега станет Варшава. Там участники возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, ранее МИД России выразил протест Польше в связи со сносом мавзолея на месте братской могилы советских воинов в городе Тшчанка.