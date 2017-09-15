Панин ради Поклонской снял свою версию скандальной «Матильды»

В Избранное

Москва, 15 сентября. Актер Алексей Панин в выпуске передачи «Хайповости» продемонстрировал свою версию трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда», в которой исполняет роль Николая II.

В выпуске «Хайповости» на YouTube скандальный актер затронул темы урагана «Ирма» и скандала вокруг «Матильды». Ведущий передачи заявил, что снял собственный фильм, «который должен понравиться Наталье Поклонской», чтобы избавить Учителя от мучений. После этого идет показ трейлера «Запретная страсть, которой не было».

В нем Николай II всячески сопротивляется попыткам Матильды Кшесинской добиться интимной близости, передает Дни.Ру. На все ее намеки герой Панина отвечает, что любит только одну женщину — Россию.

«Наташ, если тебе понравилось – напиши мне. Я покажу тебе полную версию», – обратился Панин к Поклонской после демонстрации трейлера.

Добавим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут выхода в прокат «разрекламированного» фильма «Матильда».