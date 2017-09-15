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Панин ради Поклонской снял свою версию скандальной «Матильды»
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    Панин ради Поклонской снял свою версию скандальной «Матильды»

    14:26  15 Сентября 2017
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    Панин ради Поклонской снял свою версию скандальной «Матильды»

    Москва, 15 сентября. Актер Алексей Панин в выпуске передачи «Хайповости» продемонстрировал свою версию трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда», в которой исполняет роль Николая II.

    В выпуске «Хайповости» на YouTube скандальный актер затронул темы урагана «Ирма» и скандала вокруг «Матильды». Ведущий передачи заявил, что снял собственный фильм, «который должен понравиться Наталье Поклонской», чтобы избавить Учителя от мучений. После этого идет показ трейлера «Запретная страсть, которой не было».

    В нем Николай II всячески сопротивляется попыткам Матильды Кшесинской добиться интимной близости, передает Дни.Ру. На все ее намеки герой Панина отвечает, что любит только одну женщину — Россию.  

    Панин ради Поклонской снял свою версию скандальной «Матильды»

    «Наташ, если тебе понравилось – напиши мне. Я покажу тебе полную версию», –  обратился Панин к Поклонской после демонстрации трейлера.

    Добавим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут выхода в прокат «разрекламированного» фильма «Матильда».

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    Автор: Борис Любимов
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