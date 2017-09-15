Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

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Москва, 15 сентября. Центральный банк России объявил о понижении ключевой ставки до 8,5%. Решение об этом принял совет директоров ЦБ РФ, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ставку понизили на 0,5% на фоне инфляции вблизи 4%, а также продолжающегося экономического роста, благоприятной ценовой динамики на ряд товаров и услуг, а также снижения инфляционных ожиданий.

«Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз», — подчеркнули в Банке России.

Кроме того, в релизе регулятора сообщается, что для поддержания инфляции на текущем уровне ЦБ будет продолжать умеренно жесткую денежно-кредитную политику.