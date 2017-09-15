Байкальский международный экологический водный форум стартовал в Иркутской области

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Иркутск, 15 сентября. Байкальский международный экологический водный форум, приуроченный к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России, начал свою работу в Иркутской области в четверг.

В форуме участвуют около 800 человек из 23 стран, в том числе Польши, Кореи, Франции, Турции, Кении, США, Швеции, Австрии, Нигерии, Китая и Израиля.

Деловая программа форума открылась пленарным заседанием «Мировой стандарт чистоты – озеро Байкал», в ходе которого обсуждались водная стратегия России до 2020 года, лучшие инновации в области очистки сточных вод и экологические развитие страны.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев посетили выставку новейших технологий по очистке сточных вод.

В первый день работы форума было подписано три договора о сотрудничестве.

Прямая трансляция форума ведется на официальном сайте мероприятия.