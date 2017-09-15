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Байкальский международный экологический водный форум стартовал в Иркутской области
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    Байкальский международный экологический водный форум стартовал в Иркутской области

    14:21  15 Сентября 2017
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    Байкальский международный экологический водный форум стартовал в Иркутской области

    Иркутск, 15 сентября. Байкальский международный экологический водный форум, приуроченный к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России, начал свою работу в Иркутской области в четверг.

    В форуме участвуют около 800 человек из 23 стран, в том числе Польши, Кореи, Франции, Турции, Кении, США, Швеции, Австрии, Нигерии, Китая и Израиля.

    Деловая программа форума открылась пленарным заседанием «Мировой стандарт чистоты – озеро Байкал», в ходе которого обсуждались водная стратегия России до 2020 года, лучшие инновации в области очистки сточных вод и экологические развитие страны.

    Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев посетили выставку новейших технологий по очистке сточных вод.

    В первый день работы форума было подписано три договора о сотрудничестве.

    Прямая трансляция форума ведется на официальном сайте мероприятия.

    Байкальский международный экологический водный форум стартовал в Иркутской области

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    Автор: Катерина Михайдили
    #иркутск #форум #байкал
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