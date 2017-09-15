Новости США: американский наемник ИГ в Сирии сдался военным, Тиллерсон осудил пуск ракеты КНДР

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США, 15 сентября. Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай повлиять на поведение КНДР; американский наемник ИГИЛ* в Сирии сдался военным; Хиллари Клинтон предложила Дональду Трампу прочесть ее детскую книгу, если ему не нравится взрослая. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп и программа DACA

После того, как Дональд Трамп начал обсуждать с демократами сделку по нелегальным иммигрантам, проживающим в США по программе DACA, консерваторы возмутились, но законодатели задумались о том, чтобы поддержать его, сообщает The Washington Post.

Пол Райан, например, уверен, что любое обсуждение DACA, должно начаться с республиканцев. Впрочем, многие высокопоставленные республиканцы говорят, что согласны поддержать все, что поддержит президент, а особенно, если это будет включать усиление пограничного контроля и внутренней безопасности.

Противостояние между США и КНДР

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией, сообщает служба новостей BBC.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил запуск ракеты. В то же время он отметил, что ответные меры должны принять Россия и Китай, как главные экономические партнеры Северной Кореи. КНДР же угрожает потопить Японию и превратить США в пепел.

Напряжение между Трампом и Сешнсом

Трамп хотел уволить генпрокурора Джеффа Сешнса сразу, как только узнал, что был назначен специальный комитет для расследования «его связи с Россией», сообщает газета The New York Times.

Сешнс был оскорблен и подал заявление об отставке. Президент Трамп был уверен, что самоотвод Сешнса приведет к тому, что Трамп потеряет контроль над ситуацией. Поэтому он был очень недоволен генеральным прокурором и предложил ему уйти в отставку. Но, когда Сешнс подал заявление, Трамп его не принял. С тех пор их отношения несколько улучшились, и Сешнс даже признался, что ему удалось успешно подтолкнуть президента к мысли о прекращении иммиграционной политики времен Барака Обамы.

Трамп не порвет с Ираном

Трамп решил не отказываться от соглашения по ядерной программе с Ираном, несмотря на то, что, по его мнению, Иран нарушает «дух» соглашения, сообщает газета The New York Times.

В четверг наступил крайний срок для принятия решения по сделке с Ираном, и Трамп решил оставить все так, как есть. Нарушение сделки или наложение новых санкций на Иран дало бы Тегерану возможность выйти из соглашения. На данный момент Иран полностью соблюдает условия соглашения.

Резолюция «Шарлоттсвилль»

Глава Белого дома вновь сказал, что в событиях, произошедших в Шарлоттсвилле, надо винить обе стороны, сообщает газета The New York Times.

Он имел в виду антифашистов, которые столкнулись с неонацистами и сторонниками превосходства белой расы в Шарлоттсвилле. Однако, резолюцию Конгресса США, осуждающую неонацистов, сторонников превосходства белой расы и другие группы ненависти, он все же подписал. Резолюция, кроме всего прочего, призывает департамент юстиции и другие федеральные агентства «использовать все имеющиеся ресурсы» для сбора данных о преступлениях на почве ненависти и «обратить внимание на рост количества подобных групп ненависти в США».

Литературные колкости Трампа и Хиллари

Хиллари Клинтон предложила Трампу прочитать ее детскую книгу, сообщает Time.

Трамп раскритиковал книгу Клинтон, в которой, по его словам, Хиллари обвиняет всех вокруг, кроме себя самой, в проигрыше на выборах. В ответ Хиллари предложила ему почитать другую ее книгу, раз уж эта так ему не понравилась. Эта другая книга — детская история о том, что люди должны помогать друг другу, чтобы достичь чего-то действительно значительного.

Бойкот и консерваторы

Более 200 преподавателей университета Беркли призывают отменить занятия и игнорировать выступление Майло Яннопулоса и других консервативных ораторов, назначенные на «Неделю свободы слова», сообщает Los Angeles Times.

В письме, разосланном студентам и преподавателям, говорится, что бойкот мероприятия предотвратит конфронтации между сторонниками либералов и консерваторов. Сам Яннопулос сказал, что чем меньше «сумасшедших» будет во время его присутствия в «психушке Беркли», тем лучше.

Американский наемник ИГ* сдался военным

Американский гражданин, примкнувший к рядам боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии, был передан в руки американского военного контингента, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на Пентагон.

«Сирийские демократические силы (SDF) передали американского гражданина, добровольно сдавшегося курдским отрядам, американским военным, — сказал представитель Пентагона, морпех Адриан Ранкин-Галлоуэй. — Гражданин США легально задержан сотрудниками министерства обороны «как известный вражеский комбатант»».

Дружба спасает жизни

Поп-певица Селена Гомес рассказала о том, что ее подруга пожертвовала ей почку, сообщает ET Online.

25-летняя артистка рассказала о том, что недавно прошла через операцию по трансплантации почки. Донором ее подруга Франсиа Райса. На страничке в Instagram Селена Гомес поблагодарила подругу и показала шрам от операции.

* Организация запрещена на территории РФ.