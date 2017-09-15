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Весь мир
Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
Весь мир
Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
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    Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки

    13:45  15 Сентября 2017
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    Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки

    Дейр эз-Зор, 15 сентября. Колонна курдского ополчения продвигается по трассе Хасака-Дейр эз-Зор.

    Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), участвующего в операции «Буря Джазиры» на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщила, что курды из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) приближаются к административному центру региона со стороны Хасаки.

    Отмечается, что в составе колонны много женщин-бойцов, курдские ополченцы используют для передвижения внедорожники «Хамви» американского производства с установленными крупнокалиберными пулеметами.

    Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #дейр эз-зор #сдс
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