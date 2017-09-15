Политолог о «президенте мира» Порошенко: Эта риторика не выдерживает никакой критики

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает себя «президентом» мира, это высказывание прозвучало на встрече Ялтинской европейской стратегии.

«Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира, и я президент мира», — сказал Порошенко.

Также украинский лидер рассчитывает на то, что США поставит на Украину не только оборонительное вооружение, которое «существенно усилит обороноспособность» страны.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что в подобных заявлениях Порошенко нет ничего нового или удивительного.

«Это абсолютно нормальная риторика для президента, который надеется переизбраться. И он будет озвучивать те идеи, которые, как ему кажется, принесут дополнительные политические очки, как в глазах избирателей, так и в глазах более крупных политических игроков. Речь идет, конечно же, о Евросоюзе и Соединенных Штатах. Что касается его заявления о «президенте мира», я напомню, что он еще в 2014 году, будучи кандидатом в президенты, обещал закончить войну на Донбассе в считанные дни. Но мы видим, как растянулась в итоге это затея, — объясняет политолог.

Бышок говорит, что Порошенко позиционирует Украину, с одной стороны, как жертву так называемой российской агрессии, а с другой — как щит, способный защитить от этой «агрессии» всю Европу.

«Эта риторика не выдерживает никакой критики», — заключает Бышок.

При этом эксперт указывает, что противоречивые заявления вряд ли вызовут вопросы и недовольство жителей потенциального электората Порошенко, поскольку массовая память – довольно короткая вещь. Также Бышок указывает на многообразие украинских СМИ до президентства Порошенко. Еще несколько лет назад внутренние события, происходящие на Украине, довольно неоднозначно оценивались и освещались в средствах массовой информации, в адрес украинского лидера звучало немало конструктивной критики.

«Постепенно Порошенко зачистил информационное поле, сейчас сложно назвать серьезный канал или телепередачу, которая бы была оппозиционно настроена по отношению к Порошенко», — рассуждает Бышок.

Эксперт ФАН считает, что преимущественная масса потенциального электората Порошенко — это люди более старшего возраста, основным источником информации для них является телевещание. Благодаря этому Порошенко может манипулировать информационным пространством и создавать себе наиболее выигрышный образ, искажая реальное положение дел

Ранее Порошенко рассказал о намерении создать «клуб друзей по деоккупации Крыма», он собирается вынесли эту идею на обсуждение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако совсем недавно украинский президент призывал сделать Крым «непосильной» ношей, чтобы России «запекло». За это высказывание Порошенко высмеяли российские государственные и политические деятели.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года, за воссоединение с Россией проголосовало абсолютное большинство жителей республики. Несмотря на волеизъявление граждан, на Украине считают, что полуостров оккупирован, и регулярно используют этот довод в антироссийских заявлениях.

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