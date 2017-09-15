Путин посетит учения «Запад-2017» 18 сентября

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Москва, 15 сентября. Президент Владимир Путин посетит начавшиеся масштабные военные учения «Запад» 18 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент традиционно посещает каждый учения «Запад» в качестве главнокомандующего.

«Президент понаблюдает на полигоне за ходом стратегических учений», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства опроверг предположения о том, что президент едет на учения в связи с обеспокоенность стран Запада.

«Это обычная поездка на наиболее крупное учение. Путин его всегда посещает, как главнокомандующий этой страны», — напомнил Песков.

Напомним, учения «Запад-2017» начались вчера и будут продолжаться до 20 сентября. В учениях задействовано более 12 тысяч военных из России и Белоруссии, значительное количество артиллерии и ракетных установок, а также десятки боевых вертолетов и самолетов.