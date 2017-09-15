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В Удмуртии мужчина убил двух человек после жалобы дочери на изнасилование
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    В Удмуртии мужчина убил двух человек после жалобы дочери на изнасилование

    13:47  15 Сентября 2017
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    В Удмуртии мужчина убил двух человек после жалобы дочери на изнасилование

    Ижевск, 15 сентября. Отец 17-летней девушки из Удмуртии жестоко убил двух человек после слов дочери о групповом изнасиловании. Ближайшие 22 года он проведет в колонии строгого режима.

    Преступление мужчина совершил в мае минувшего года после того, как его 17-летняя дочь заявила, что стала жертвой насильников. По данным следствия, отец проник в дом, где находились четверо мужчин, и избил их битой. В результате двое погибли на месте происшествия, а еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии. После расправы защитник чести дочери спрятал биту и одежду, в которой совершил нападение. 

    Как отмечает «Ньюинформ», в ходе доследственной проверки выяснилось, что девушку не насиловали. Суд приговорил мужчину к 22 годам в исправительной колонии строгого режима.
    Сегодня ВС РФ оставил приговор без изменения.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #убийство #удмуртия #дочь #отец
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