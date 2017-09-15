Порошенко объявил себя президентом мира и попросил у США оружие

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Киев, 15 сентября. Глава Украины Петр Порошенко назвал себя «президентом мира» и выразил надежду, что Киев получит от Вашингтона не просто «оборонное вооружение».

«Я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно усилит нашу обороноспособность. Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно», — сказал Порошенко на встрече Ялтинской европейской стратегии.

Попросив оружие у США, Порошенко назвал себя «президентом мира» и заверил присутствующих, что Киев «хочет мира». По его мнению, Украина обороняет «совместный европейский дом» от угроз, передает «Свободная пресса».

Добавим, ранее Порошенко предложил организовать международную группу «друзей по деоккупации Крыма». Эту идею он готов вынести на обсуждение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.