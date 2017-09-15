Россия решительно осуждает очередной запуск ракеты КНДР — Песков

В Избранное

Москва, 15 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый ракетный запуск Пхеньяна является очередной провокацией, которая ведет к эскалации на Корейском полуострове. Москва осуждает действия северокорейских властей.

Российская сторона обеспокоена провокационными пусками Пхеньяна, которые ведут к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Кремль осуждает политику КНДР относительно ракетно-ядерной программы.

«В данном случае, учитывая то, как принималась последняя резолюция в отношении КНДР, здесь можно с уверенностью сказать, что во многом это единая точка зрения, которая объединяет всех стран-членов Совета Безопасности, вот это неприятие подобных провокационных действий», — пояснил спикер.

КНДР запустила утром 15 сентября баллистическую ракету, по сообщениям Минобороны Японии и Южной Кореи, ракета пролетела 3,7 тысячи километров. На уровне Совбеза ООН продолжаются консультации. США и соседние с Северной Кореей страны решительно осуждают испытания Пхеньяна.