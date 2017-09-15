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Политика
Россия решительно осуждает очередной запуск ракеты КНДР — Песков
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    Россия решительно осуждает очередной запуск ракеты КНДР — Песков

    13:56  15 Сентября 2017
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    Россия решительно осуждает очередной запуск ракеты КНДР — Песков

    Москва, 15 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый ракетный запуск Пхеньяна является очередной провокацией, которая ведет к эскалации на Корейском полуострове. Москва осуждает действия северокорейских властей. 

    Российская сторона обеспокоена провокационными пусками Пхеньяна, которые ведут к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Кремль осуждает политику КНДР относительно ракетно-ядерной программы. 

    «В данном случае, учитывая то, как принималась последняя резолюция в отношении КНДР, здесь можно с уверенностью сказать, что во многом это единая точка зрения, которая объединяет всех стран-членов Совета Безопасности, вот это неприятие подобных провокационных действий», — пояснил спикер.

    КНДР запустила утром 15 сентября баллистическую ракету, по сообщениям Минобороны Японии и Южной Кореи, ракета пролетела 3,7 тысячи километров. На уровне Совбеза ООН продолжаются консультации. США и соседние с Северной Кореей страны решительно осуждают испытания Пхеньяна. 

    Россия решительно осуждает очередной запуск ракеты КНДР — Песков

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #кндр
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