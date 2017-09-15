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Адвокат Учителя заявил в ФСБ после интервью лидера «Христианского государства»
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    Адвокат Учителя заявил в ФСБ после интервью лидера «Христианского государства»

    14:09  15 Сентября 2017
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    Адвокат Учителя заявил в ФСБ о совершении преступления

    Москва, 15 сентября. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал на имя директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова заявление о совершении преступления.

    Так он называет интервью главы незарегистрированной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. По мнению Добрынина, данное интервью оправдывает применение насилия в отношении съемочной группы «Матильды» и кинопрокатчиков. Более того, оно фактически призывает уничтожать киноцентры, где будут демонстрировать картину.

    «В тексте данного интервью содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда», построения идеального общества по примеру того, которое, якобы, существует в Иране,  — пишет в заявлении адвокат.  

    В качестве средств для достижения этой цели Калинин приводит следующие: поджог кинотеатров и всего, что «способствует богохульству», а также «лишение жизни за веру». В частности, предлагается преследовать Алексея Учителя и, если найдут, «сломать ноги или еще хуже, что», например – «на кол посадить».

    Аналогично, по словам Калинина, организация хотела бы вытеснить второго из «несгибаемых людей» – министра культуры РФ Владимира Мединского. При этом совершенно очевидно, что угроза применения насилия в отношении представителя власти высказывается «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

    Константин Добрынин просит немедленно отреагировать на его заявление и менять меры к предотвращению преступлений.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #мединский #матильда #учитель
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