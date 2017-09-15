Путин поздравил Ассоциацию преподавателей русского языка и литературы с 50-летием

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Москва, 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы с 50-летием ее образования.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства поприветствовал участников юбилейного заседания организации и выразил уверенность, что оно пройдет в творческом и созидательном ключе и даст старт неординарным инициативам.

Путин подчеркнул, что ассоциация стала крупнейшим объединением по популяризации русского языка и литературы, которое успешно ведет деятельность в 70 странах.