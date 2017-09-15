Страны-гаранты призвали стороны конфликта в Сирии к политическому диалогу

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Астана, 15 сентября. Россия, Турция и Иран обратились к сторонам конфликта в Сирии, в том числе и к сирийской оппозиции, чтобы придать импульс политическому диалогу, говорится в совместном заявлении стран-гарантов.

Страны-гаранты по Сирии обратились к сторонам межсирйиского конфликта, в том числе и к представителям оппозиции, чтобы придать импульс политическому диалогу. Об этом говорится в совместном заявлении России, Турции, Ирана.