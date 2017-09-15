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Школы «минируют», «Зарядье» топчут: Роман Носиков о новых креатив-террористах
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    Школы «минируют», «Зарядье» топчут: Роман Носиков о новых креатив-террористах

    13:39  15 Сентября 2017
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    Школы «минируют», «Зарядье» топчут: Роман Носиков о новых креатив-террористах

    По стране прокатилась волна телефонного терроризма. «Минируют» все подряд: торговые центры, школы, вокзалы. В одной Москве за раз эвакуировали 50 тысяч человек. Ни одной бомбы найдено не было.

    При ответе на вопрос, кто бы это мог быть такой пакостный и ничтожный, в общественном сознании сразу замелькали шаровары, сало, оселедцы и вышиванки. Впрочем, думали и о джихадистах, но меньше. Не исключаются, впрочем, и варианты внутреннего, эндогенного происхождения креатива.

    Тем временем в столице открыт для посещения парк «Зарядье». Его построили на месте снесенной ранее гостиницы «Россия». Не знаю, были ли среди посетителей парка почитатели «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) или тайные украинцы, но кто-то вытоптал в парке траву, разбил окно, поцарапал деревья, украл несколько редких растений и расколол кусок стеклянного купола.

    Так кто же это мог быть? И зачем бы ему так поступать?

    Что принадлежит человеку?

    Волна телефонного терроризма, внезапно захлестнувшая Россию, «бомбы» в школах и общественных местах, вандализация едва открывшегося парка «Зарядье», как мне кажется, являются попытками доминирования над обществом некой группы, недовольной жизнью страны.

    У них могут быть самые разные причины для агрессии в отношении общества. Но в любом случае, это маргиналы, которые ненавидят сложившуюся в России норму. Они желают лишить окружающих возможности радоваться порядку вещей, который полагают несправедливым. Они пытаются атаковать наш образ жизни.

    Школы «минируют», «Зарядье» топчут: Роман Носиков о новых креатив-террористах

    Вы ведете 1-го сентября детей в школу? Мы «заминируем» школы. Лишим вас покоя.

    Вы хотите получить удовольствие от прогулок по новому парку «Зарядье»? Мы его вытопчем, оборвем, расколотим.

    Тот же самый прием использовали в свое время Pussy Riot, когда пытались лишить храмы статуса мест покоя и безопасности.

    Послание вандала человеку таково: что бы человек ни создал — вандал может это уничтожить. А следовательно, это «что-то» принадлежит не человеку, а вандалу.

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    Человеческая жизнь состоит из непрерывного созидания того, чего ранее не было. И все это вандал может уничтожить. А следовательно, человеческая жизнь тоже принадлежит не человеку, а вандалу.

    Человек живет и что-то имеет только по его, вандала, милости. Которую еще надо заслужить.

    Результатом своей деятельности вандал видит общество, которое бессильно перед ними потому, что создавать образ жизни — тяжело, долго и дорого, а разрушить его легко. И тот, кто может его разрушить, властвует над обществом.

    Школы «минируют», «Зарядье» топчут: Роман Носиков о новых креатив-террористах

    То, что нас не убивает

    В результате таких действий уровень нервозности и агрессии в обществе, конечно же, на некоторое время поднимется. Но потом общество адаптируется.

    Человек — невероятно изменчивая система. Человеческая психика способна адаптироваться к куда более жутким вещам. Посмотрите на то, как живут сейчас жители Донбасса. Вспомните собственных прабабок и прадедов, переживших войну, блокаду, плен, оккупацию, несправедливости государственного масштаба. Разве они не были счастливы?

    То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Попытка нам напакостничать не приведет к разрушению общества. Напротив, возникнут дополнительные структурные связи. Общество после краткого периода взвинченности станет более солидарным, отзывчивым. Более заботливым.

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    На политических предпочтениях это, скорее всего, никак не кажется. А может быть, скажется даже в пользу правящей партии и власти. «Назло». Мы — народ с выей, которая, пожалуй, ничуть не мягче, чем у евреев.

    В общем, «шутников» ждут не те результаты, которые им хотелось бы получить. Рано или поздно, общество найдет способ восстановить баланс. Этот способ может инноваторам не понравиться.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Роман Носиков
    #вандализм #телефонный терроризм #парк зарядье
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