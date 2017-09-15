Новости Новороссии: защитники Донбасса гибнут под огнем ВСУ, Захарченко награждает Героев ДНР

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Новороссия, 15 сентября. Два донецких ополченца погибли под огнем украинских силовиков. Захарченко наградил двух военнослужащих званиями Героев ДНР. Эксперт разъяснил нюансы российского плана по введению миротворцев в Донбасс. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Обстрелы ВСУ

Согласно замкому оперативным командованием ДНР Эдуарду Басурину, за прошедшую неделю двое донецких ополченцев погибли под обстрелами ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения. Также за минувшие семь дней восемь объектов гражданской инфраструктуры на территории ДНР пострадали из-за действий украинских армейцев.

Всего за прошедшую неделю было зафиксировано свыше 260 случаев нарушения режима тишины украинскими войсками. По территории ДНР было выпущено около восьми сотен снарядов и мин. Под обстрелы попали свыше двух десятков населенных пунктов. Наибольшая активность ВСУ и националистических батальонов была отмечена на донецком направлении.

Только за минувшие сутки украинские силовики нарушили так называемое «школьное перемирие» 37 раз. При обстрелах ими применялись минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Герои ДНР

Александр Захарченко, глава Донецкой народной республики, присвоил звания Героев двум донецким военнослужащим. За мужество и героизм, проявленные ими при защите Донбасса, звания Героя ДНР удостоился командир третьей стрелковой роты батальона войсковой части 08826, лейтенант Евгений Дикий. Также он был награжден медалью «Золотая звезда».

Второй ополченец — Александр Мороз, командир второй стрелковой роты того же батальона — был произведен в звание Героя посмертно.

Миротворцы в Донбассе

Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов прокомментировал для ФАН дебаты, разгоревшиеся вокруг идеи ввода в Донбасс миротворческого контингента ООН.

«Москва данную идею поддержала. Это было сделано перед лицом ситуации, когда эту идею активно пытались продвигать со стороны Киева при поддержке Вашингтона и, возможно, Европы. Стоит ли Москве действительно стремиться к появлению миротворцев на Украине и реально на это рассчитывать? На мой взгляд — нет. Оптимальной для нас мне видится ситуация, когда предложенный Россией миротворческий формат был бы отвергнут. Это дало бы возможность Москве констатировать, что была совершена еще одна попытка достичь компромисса», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом Ремизов также отметил, что украинские и американские предложения по поводу миротворческой миссии в Донбассе — совершенно другой формат по сравнению с предложением президента России. Владимир Путин, считает политолог, по сути, предлагает отправить миротворцев на линию разграничения без собственного мандата, в качестве своеобразной службы безопасности наблюдателей ОБСЕ. Порошенко и Госдеп между тем хотят разместить «голубые каски» на российско-украинской границе, а не на линии соприкосновения и добиваются, для них более широких полномочий.