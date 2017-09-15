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Политика
Матвиенко рассказала, как Россия противостоит попыткам внешнего воздействия
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    Матвиенко рассказала, как Россия противостоит попыткам внешнего воздействия

    13:49  15 Сентября 2017
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    Матвиенко рассказала, как Россия противостоит попыткам внешнего воздействия

    Москва, 15 сентября. Ни одна страна мира не может претендовать на то, что является носителем подлинной эталонной демократии, которую должны копировать другие государства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Международного дня демократии, который отмечается в мире 15 сентября.

    По ее словам, назревшие экономические, социальные и политические проблемы в таких странах, как Ливия, Сирия, Египет, Украина не получили своевременного решения и вылились в серьезные конфликты из-за слабого развития в таких государствах институтов демократии. Еще одной причиной этого является вмешательство Запада во внутренние дела суверенных государств.

    «Цель подобных акций США, их союзников — сохранение своих доминирующих позиций в мире. Что касается «экспорта демократии», то он несет народам лишь хаос, бедствия, войны», — заявила Матвиенко.

    В связи с этим удивляет пассивность международного сообщества, в том числе страны Европы, отметила спикер Совфеда. При этом Западу давно пора понять, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы, подчеркнула она. Важная роль парламента РФ важнейшего демократического института состоит в разрешении противоречий мирным путем.

    «Мы не только способны поставить надежный законодательный заслон попыткам внешнего воздействия на нашу страну, но и активно содействовать мирному решению существующих в мире конфликтов — в рамках международных парламентских организаций», — сказала Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

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    Автор: Катерина Михайдили
    #матвиенко #демократия
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