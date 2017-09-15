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Экономика
Песков объяснил, по какому маршруту пойдет газ в Европу после 2020 года
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    Песков объяснил, по какому маршруту пойдет газ в Европу после 2020 года

    15:33  15 Сентября 2017
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    Песков объяснил, по какому маршруту пойдет газ в Европу после 2020 года

    Москва, 15 сентября. Будущие маршруты поставок российского газа в Европу будут определять не исходя из политических, а исходя из экономических соображений, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Поставки будут осуществляться по маршруту, который наиболее экономически выгоден для России и Евросоюза.

    «Транзит газа — это вопрос не политической, а экономической целесообразности и экономической выгоды, предсказуемости, стабильности и безопасности поставок, — подчеркнул Песков. — Соответственно, поставки будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, так и для покупателей в западно-европейских странах».

    Песков объяснил, по какому маршруту пойдет газ в Европу после 2020 года

    Заявление Пескова стало ответом на прозвучавшие ранее в пятницу слова вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который объявил, что в «важнейшим приоритетом для ЕС» является сохранение транзита газа в страны ЕС через Украину.

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    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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