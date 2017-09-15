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Политика
Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Макрона
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    Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Макрона

    13:42  15 Сентября 2017
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    Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Макрона

    Москва, 15 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел 15 сентября телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. 

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о международных контактах Владимира Путина. 

    «Только что состоялся его телефонный разговор с президентом Франции Макроном», — сказал спикер Кремля.

    Песков добавил, что детали общения двух президентов будут сообщены позже. Отметим, что ранее Версаль неоднократно высказывался в пользу диалога и сотрудничества с Россией. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #франция
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