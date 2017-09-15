Песков ответил на вопрос о возможных изменениях размеров помощи юго-востоку Украины

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Москва, 15 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это упорядочение, а не сокращение.

«Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении», — отметил представитель Кремля, комментируя сообщения о планируемом отказе Москвы от помощи юго-востоку Украины.

Напомним, накануне Песков рассказал о переговорах по операции ООН в Донбассе.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.