Сирия: террористы ИГ лишились основной линии снабжения под Дейр эз-Зором

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Дамаск, 15 сентября. Террористы из запрещенной в России международной группировки «Исламское государство»* лишились своей основной линии снабжения в районе города Дейр эз-Зор, которая соединяла оккупированный ИГ* район вокруг городе с Эль-Маядином и иракской границей.

ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по скоплениям боевиков ИГ в таких населенных пунктах, как Айяш, Джнейна, Ховейджа-Сакр и Хусейния.

При поддержке ВКС РФ правительственным войскам удалось перерезать шоссе к востоку от Дейр эз-Зора, ведущее к иракской границе. Террористов ИГ выбили также с бывшей базы ПВО в районе военного аэродрома под Дейр эз-Зором, сообщает портал Suriya.

* Организация запрещена на территории РФ.