Дипломаты США советуют американцам не ходить за покупками в Петербурге

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Москва, 15 сентября. Представители дипломатической миссии США в России рекомендуют американцам не посещать в Санкт-Петербурге места, в отношении которых поступала информация о минировании.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте посольства, сообщает «Комсомольская правда-Петербург».

Дипломаты призывают жителей США не только избегать торговые центры, но и сохранять бдительность, принять меры по обеспечению личной безопасности.

Напомним, что по России прокатилась волна звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий. Член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал ужесточить наказание за телефонный терроризм, считая действующее законодательство слишком мягким по отношению к хулиганам.